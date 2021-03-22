В помещении были газовые баллоны и топливо: в Белоярском сгорел ангар, где ремонтировали сельхозтехнику

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Белоярском потушили крупный пожар, который начался на улице Пролетарской. Горел ангар, в котором ремонтировали сельскохозяйственную технику. В тот момент, когда здание охватило пламя, в нем находился один человек. Мужчина успел выбежать из горящего строения еще до приезда пожарных.

- Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой здания: в помещении ангара находились бочки с топливом и газовые баллоны, - уточняет Анзор Алтимиров, начальник 59-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тем не менее, в течение часа пожарным удалость справиться с огнем. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Из-за чего вспыхнуло пламя сейчас устанавливают специалисты.