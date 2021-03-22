В Екатеринбурге родители протестируют запись детей в первые классы

Тестовая форма будет работать с 18:00 до 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завтра, 23 марта с 18:00 до 22:00 родители смогут протестировать запись детей в первые классы через «Гоуслуги». Мамы и папы будущих первоклассников потренируются в заполнении формы на портале.

- Цель тестирования - проверить работу обновленной портальной формы и ее взаимодействие с ведомственной информационной системой Департамента образования при высокой нагрузке на электронную инфраструктуру, - объяснили в пресс-службе мэрии. - Это даст возможность, в случае необходимости, к моменту начала реальной записи внести дополнительные настройки в технический процесс.

На сайте мэрии есть видеоиструкция по заполнению формы. Обратную связь по оптимизации услуги и ошибки, выявленные во время тестирования при заполнении заявления, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до 25 марта 2021 года.

Напомним, в 2021 году первый этап записи детей в первые классы начнется 1 апреля и завершится 30 июня.