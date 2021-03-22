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Общество22 марта 2021 13:22

На Урале птицефабрика заплатит 11,8 миллионов рублей за загрязнение почвы

Специалисты установили, что организация длительное время сливала отходы на сельскохозяйственный участок
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Птицефабрика заплатит крупный штраф за загрязнение почвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрике «Среднеуральская» придется заплатить больше 11,8 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. К такому решению пришел суд. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что организация длительное время сливала отходы на сельскохозяйственный участок.

- Установлено превышение содержания загрязняющих веществ, характерных для деятельности птицефабрик, что в силу закона является загрязнением почвы, - рассказали в прокуратуре.

В почве были обнаружены такие опасные химические вещества, как хлорид-ион, сера, фосфор, натрий и т.д. Площадь загрязнения почвы составила 8 390, 489 квадратных метра. Кроме штрафа, птицефабрике нужно будет устранить выявленные нарушения.

Напомним, что год назад птицефабрику «Среднеуральская» хотели закрыть из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Тысячи работников могли остаться без работы, а миллион птиц пришлось бы забить. Но к счастью, суд отменил решение о закрытии.