На Урале птицефабрика заплатит 11,8 миллионов рублей за загрязнение почвы

Птицефабрика заплатит крупный штраф за загрязнение почвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрике «Среднеуральская» придется заплатить больше 11,8 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. К такому решению пришел суд. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что организация длительное время сливала отходы на сельскохозяйственный участок.

- Установлено превышение содержания загрязняющих веществ, характерных для деятельности птицефабрик, что в силу закона является загрязнением почвы, - рассказали в прокуратуре.

В почве были обнаружены такие опасные химические вещества, как хлорид-ион, сера, фосфор, натрий и т.д. Площадь загрязнения почвы составила 8 390, 489 квадратных метра. Кроме штрафа, птицефабрике нужно будет устранить выявленные нарушения.

Напомним, что год назад птицефабрику «Среднеуральская» хотели закрыть из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Тысячи работников могли остаться без работы, а миллион птиц пришлось бы забить. Но к счастью, суд отменил решение о закрытии.