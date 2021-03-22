На Химмаше злостный нарушитель ПДД сбил пешехода

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Химмаше злостный нарушитель ПДД на ВАЗе, сбил пешехода. ДТП произошло накануне вечером. Молодой человек попал под колеса машины, когда переходил дорогу напротив дома № 25 улицы Грибоедова.

- По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-21144», двигаясь со стороны улицы Инженерная в направлении улицы Многостаночников, допустил наезд на 19 – летнего молодого человека, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода госпитализировали в больницу с травмой головы и после оказания помощи отпустили.

В ГИБДД рассказали, что 19-летний водитель ВАЗ ездит за рулем полтора года. Он имеет уже 75 нарушений ПДД и продолжает ездить, нарушая правила. На этот раз он управлял машиной без обязательного автострахования и с нечитаемыми госномерами. Но при этом все штрафы за нарушения молодой человек исправно платит.

- Большая часть нарушений связана с превышением скоростного режима, нарушением требований дорожных знаков и нарушением правил применения ремней безопасности. По выявленным правонарушениям в отношении водителя возбуждены административные производства, - добавили в ГИБДД.