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Общество22 марта 2021 11:53

В Екатеринбурге для развития Академического реконструируют три улицы

Стоимость работ оценивается больше чем в 3 миллиарда рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сейчас МКУ «Управление капстроительства города Екатеринбурга» ищут подрядчика, который возьмется за ремонт улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют отремонтировать улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Контракт на реконструкцию дорог поручил заключить глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он подписал соответствующее постановление.

- Планируемые результаты выполнения работ - создание условий для развития жилищного строительства на территории района Академического в городе Екатеринбурге за счет формирования эффективной транспортной системы, позволяющей обеспечить доступность и комфортность перемещения жителей, - указано в постановлении на сайте мэрии.

Сейчас МКУ «Управление капстроительства города Екатеринбурга» ищут подрядчика, который возьмется за реконструкцию улиц. На ремонт планируют потратить 3 миллиарда 191 миллион рублей. Закончить работы ему нужно будет до 31 декабря 2024 года.