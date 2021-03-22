В мэрии Екатеринбурга отреагировали на информацию о рекламе наркотиков на официальном сайте

Со специалистами, которые разместили изображения, провели разъяснительную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на информацию о рекламе наркотиков на фотографиях, опубликованных на официальном сайте города. Как рассказали в пресс-службе администрации, со специалистами, которые разместили изображения, провели разъяснительную работу.

- Страницу, где была обнаружена эта информация, использует служба квартальных для размещения отчетов о проделанной работе по заявкам горожан. Система размещения отчетной информации предусматривает фотофиксацию в формате «было-стало»,- рассказали в мэрии.

Напомним, что на фотографии с рекламой наркотиков и нецензурной бранью обратила внимание юрист Ольга Ардушевская. Она уже обратилась с заявлением в прокуратуру, подав документ через электронную приемную.