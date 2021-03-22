Крупному застройщику школьники придумали название для нового микрорайона города

Фото: «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР», один из ведущих застройщиков региона, уже в этом году начнет строительство масштабного жилого комплекса в районе ЖБИ. В течение ближайших 10 лет здесь будет построено порядка 300 тысяч кв. м жилья со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой. Ответственную задачу – придумать название для нового микрорайона – решено было отдать его будущим жителям, тем, кто через несколько лет будет здесь гулять с детьми по новым детским площадкам, заниматься спортом на современных кортах и зонах для ворк-аута. В течение месяца учащиеся гимназии №176, которая расположена на ЖБИ, предлагали свои названия микрорайона. В итоге было собрано 393 варианта, которые предложили 95 школьников разных классов.

– Мы внимательно изучили каждое из предложенных наименований – достойных было много, – отмечает Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». – Но в итоге выбрали двух победителей. Ими стали многодетная семья Куштапиных – первоклассник Александр и его брат с сестрой Алексей и Екатерина, учащиеся 5 «Д», – а также Ивлева Дарья, ученица 9 «Б» класса.

Фото: «Группа ЛСР»

Новый жилой комплекс на ЖБИ будет называться «Малахит» – это наименование максимально отражает ту концепцию, которую вкладывает «Группа ЛСР» в будущую застройку. В нем есть и уральский характер, и ассоциация с зеленым массивом вокруг Малого Шарташа, который расположен рядом с территорией застройки. Кроме того, малахит – это отсылка к мастерам своего дела, людям, которые с душой подходят к своей работе. Именно такие строили завод ЖБИ, на территории неиспользуемых цехов которого будут возводиться новые дома. А теперь новые и молодые мастера своего дела, уверены, станут новоселами «Малахита».

– Мы придумывали название всей семьей, помогали еще две наших старших сестры, - рассказали Екатерина, Александр и Алексей Куштапины. – Отталкивались от того, что комплекс будет располагаться рядом с лесом, поэтому начали вспоминать названия разных растений и ягод. Но потом родилась идея с малахитом, уральским камнем, которая всем понравилась

Всем учащимся гимназии №176, которые предложили свои варианты названий будущего комплекса, были вручены благодарности и приятные подарки. А победители получили сертификаты в магазины электроники.