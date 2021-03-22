Сообщил о «бомбе» на спор: в Нижнем Тагиле задержали студента «заминировавшего» колледж имени Демидова

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле задержали студента «заминировавшего» колледж имени Демидова в минувшую пятницу. Молодого человека остановили по пути к дому у торгового центра по улице Фрунзе и доставили в отделение. Выяснилось, что третьекурсник сообщил «бомбе», поспорив с друзьями.

- Один из ребят спросил фигуранта, может ли он позвонить в полицию и сообщить о, якобы, заложенной бомбе, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - Парень, не задумываясь о последствиях, набрал со своего сотового телефона номер вахты в общежитии и, когда дежурная ответила, сделал то, что являлось предметом спора, а затем сразу прекратил разговор.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, что сообщение о «бомбе» в учебном заведении на улице Карла Маркса, 2 поступило 19 марта, утром. Спустя несколько минут к зданию приехали полицейские. Из колледжа эвакуировали около 300 учащихся и 15 сотрудников. Взрывотехники ОМОН Росгвардии вместе со служебной собакой два часа обследовали все помещения учебного корпуса и общежития и ничего подозрительного не нашли.

На «лжеминера» завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.