Экс-полицейским грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить экс-полицейских, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, 19 февраля 2020 года, мужчина, задержанный за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России, предложил стажеру дежурного дежурной части отдела полиции № 3 заменить ему наказание с выдворения из страны на штраф. Полицейский согласился на предложение задержанного и назвал стоимость смены наказания - 15 тысяч рублей.

- Полномочий по рассмотрению и решению вопроса о замене данного вида административного наказания на иное, в том числе на денежный штраф, у сотрудника полиции не имелось, - рассказали в прокуратуре. - Обвиняемый сообщил о своих преступных намерениях обвиняемой, а также предложил ей совершить совместно преступление, на что последняя согласилась.

Пять тысяч полицейский перевел своей коллеге. При этом обещания они не выполнили - мужчину по решению суда все же выдворили из страны. Известно, что в тот же день они потребовали у еще одной задержанной за отсутствие разрешающих документов еще 10 тысяч рублей за замену наказания, но получили только три.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ, по которой обвиняют экс-полицейских предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 6 лет.