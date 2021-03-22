В микрорайоне Заречный затопило несколько улиц

Фото: скрин с видео паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

Утром в понедельник 22 марта в микрорайоне Заречный в Екатеринбурге затопило улицы 3 Интернационала и Толедова. На отдельных участках глубина подтопления достигает полуметра.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службе МУП «Водоканал», утечка воды произошла на улице Халтурина после снижения давления на контрольных пунктах на улицах Бебеля и Готвальда.

Сейчас специалисты выясняют точную причину коммунальной аварии. Ремонтная бригада работает на месте порыва с 8:30 часов.