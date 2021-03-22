Ускоренная доставка партии растительного масла во флекситанках впервые организована на Свердловской магистрали

Фото: СвЖД

На Свердловской магистрали впервые организована перевозка наливного груза в специальной таре – флекситанках. В марте в составе ускоренного контейнерного поезда из Екатеринбурга в Находку были доставлены 200 тонн растительного масла. В настоящее время груз морским путем отправлен в Китай. Из порта Шанхая он будет доставлен до конечного пункта назначения в Чунцине.

Железнодорожный сервис грузоотправителю предоставил филиал АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») в Екатеринбурге. Специалисты компании осуществляли контроль всего процесса транспортировки: от момента наполнения флекситанков маслом до выгрузки товара в порту Находки. Кроме того, компания разработала необходимую техническую документацию для размещения и крепления данного типа тары, которая была утверждена ОАО «РЖД» для дальнейшего использования на всей сети российских железных дорог. В рамках подготовки первой отправки была успешно проведена тестовая перевозка трех контейнеров с флекситанками.

По результатам пробной отправки будет рассмотрена возможность организации регулярных перевозок продукции во флекситанках по данному маршруту в ускоренных контейнерных поездах.

*****

Флекситанк – это эластичная вкладыш-камера для перевозки жидких грузов, которая помещается внутрь стандартного контейнера. В настоящее время наливные грузы во флекситанках из разных городов России в Китай ОАО «РЖД» перевозит как через морские порты, так и через сухопутный погранпереход Забайкальск – Манчжурия.