В Екатеринбурге затопило улицу в микрорайоне Лечебный

Фото: скриншот с видео

В микрорайоне Лечебный сегодня утром, 22 марта, произошел потоп. Вода затопила Сибирский тракт в районе улицы Курганской. Машины с трудом проезжают этот участок дороги. На место аварии выехала бригада сотрудников «Водоканала».

- Течь идет из колодца (в районе ул. Курганская, 3), - рассказали в пресс-службе компании.

Также в «Водоканале» рассказали, что бригада приступила к отключению магистрали диаметром 400 миллиметра.

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