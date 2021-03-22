Судебным приставам стало известно, что должник неофициально трудоустроен в службе такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге пристав притворилась пассажиркой такси, чтобы привлечь к ответственности должника. 39-летний екатеринбуржец не платил алименты двум бывшим супругам за дочек и накопил долг в почти три миллиона.

- Мужчина материальной помощи не оказывал ни старшей десятилетней дочери, ни младшей пятилетней. Участия в воспитании не принимал. В связи с чем был дважды привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Два раза мужчину даже арестовывали на 10 суток. Кроме того, его предупреждали, что если он не начнет выплачивать деньги, то ему грозит уголовная ответственность. Однако мужчина не прислушался и стал скрываться от бывших жен и судебных приставов.

Судебным приставам стало известно, что должник неофициально трудоустроен в службе такси. Тогда сотрудница ведомства позвонила мужчине и, представившись пассажиркой заказала поездку. Когда должник подъехал в условное место, там его уже ждали судебные приставы. Мужчину доставили в отделение. Теперь ему грозит либо год исправительных работ либо лишение свободы на срок, который установит суд.