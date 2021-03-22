Дмитрий Губерниев поблагодарил власти за «спасение» биатлона на Урале

В середине февраля спортивный журналист довольно резко высказался о ситуации с биатлоном в Екатеринбурге Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Губерниев в прямом эфире женского масс-старта Кубка мира поблагодарил власти за «спасение» биатлона на Урале и рассказал, что в ближайшее время руководство екатеринбургской базы «Динамо» встретится с губернатором.

- Губернатор взял на контроль, и сегодня мне Шипулин [ПРИМ.РЕД: Антон Шипулин - биатлонист и депутат Госдумы] рассказал, что с «динамовскими» руководителями договоренность уже достигнута и будет встреча с Куйвашевым, - заявил Дмитрий Губерниев. - Местным властям я хочу сказать огромное спасибо.

Напомним, что в середине февраля спортивный журналист довольно резко высказался о ситуации с биатлоном в Екатеринбурге. В частности, он рассказал об угрозе закрытия учебно-тренировочной базы «Динамо», прочитав письмо директора Василия Загвоздкина и попросил власти помочь биатлонистам.