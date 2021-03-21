В Свердловской области ожидается потепление

Самая низкая температура воздуха в текущем месяце (минус 22,7) была зафиксирована 12 марта, самая высокая (плюс 3) – 17-го числа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Типичная для конца марта погода установится на Среднем Урале в предстоящие дни: по ночам сохранятся отрицательные температуры, в светлое время суток воздух будет прогреваться выше нуля.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 22 марта в Екатеринбурге будет минус 9-11 градусов, днем – до 2 градусов тепла. Во вторник, 23 марта, столбики термометров покажут минус 6-8 ночью и плюс 1-3 градуса после восхода солнца. В среду, 24 марта, потеплеет до минус 1-3 ночью и плюс 2-4 днем. До конца недели характер погоды существенно не изменится. Сильных и продолжительных осадков синоптики не ожидают.

В целом март в Екатеринбурге в этом году на 2,8 градуса холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца – минус 8,1 градуса. На город выпало 19 миллиметров осадков, из них более четверти месячной нормы (6,8 миллиметра от 25) пришлось на минувшие сутки, 20 марта.

Самая низкая температура воздуха в текущем месяце (минус 22,7) была зафиксирована 12 марта, самая высокая (плюс 3) – 17-го числа.

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