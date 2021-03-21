Жителя Екатеринбурга оштрафовали за критику ФСБ

Екатеринбуржец может оспорить приговор и подать апелляцию Фото: Олег ЗОЛОТО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 60 тысяч рублей мужчину, который оскорблял ФСБ. Его признали виновным по статье «Неуважение к власти». Всему виной видео, на котором он оскорбляет высокопоставленных силовикиов и бросает к дверям центрального входа УФСБ по Свердловской области бумажный пакет с едой.

- В судебном заседании Кухарев С.В. вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, указал, что видеоролик выложил случайно, - говорится в приговоре.

Екатеринбуржец может оспорить приговор и подать апелляцию.