В нем даже икона есть: осужденная колонии построила удивительный храм из макарон

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Удивительный храм из макаронных изделий изготовила осужденная краснотурьинской колонии ИК-16 Елена И. Для женщины это хобби давно стало любимым занятием. Сначала она делала небольшие поделки из слоеного теста вроде тарелок и вазочек, чтобы дарить их подругам и родственникам. Но все изменилось, когда Елена увидела репортаж по телевизору о женщине, которая создает шедевры из макарон.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Для создания храма осужденной потребовался воздушный шарик, клей ПВА и, конечно же, макароны.

- Технология несложная. Варить макароны не надо. Беру сырые и склеиваю между собой клеем ПВА. Чтобы сделать объемную вещь, надуваю воздушный шарик или беру картонную коробку подходящего размера и оклеиваю макаронами, добиваясь нужной формы, - рассказывает Елена.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

На работу над храмом ушла неделя, но это стоило того. Макет занял первое место в конкурсе исправительного учреждения.

В свердловском ФСИН отмечают, что в учреждении трудоустроены более 300 осужденных. В 2020 году они произвели швейной продукции, стирального порошка и продуктов питания на 47,7 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области