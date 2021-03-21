Глава Екатеринбургской епархии завел telegram-канал

Фото: канал Митрополит Екатеринбургский Евгений

Глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений (Кульберг) завел telegram-канал. В нем он разместил видеообращение и поприветствовал своих первых подписчиков.

- Приветствую вас! Я начинаю вещание на одноимённом канале, который посвящен жизни церкви на екатеринбургской земле. Мне бы хотелось рассказывать здесь об уральских святых, об исторических событиях и просто об интересных местах Урала, - сказал митрополит.

Напомним, что новый глава епархии был назначен в конце 2020 года.

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