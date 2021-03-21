В центре Екатеринбурга ограбили магазин электроники

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В центре на улице Карла Либкнехта Екатеринбурга ограбили магазин электроники. По словам очевидцев, воры разбили витрину и вынесли несколько дорогостоящих гаджетов. В случившемся разбирается полиция.

- Сообщение о проникновении в магазин поступило в отдел полиции № 7. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

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