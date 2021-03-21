СК завел уголовное дело на участкового, которая дала ложные показания в суде, чтобы оправдать коллегу

Теперь участковому грозит до трех месяцев ареста Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кушве Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания» против местного участкового. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, женщина заявила в суде, что не видела, как ее бывший коллега избил 27-летнего парня.

- Речь идет о расследовании дела над бывшим полицейским, который напал на машиниста конвейера. В суде она дала заведомо ложные показания, исказив сведения о факте превышения должностных полномочий, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Теперь участковому грозит до трех месяцев ареста.