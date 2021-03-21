Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия21 марта 2021 10:42

СК завел уголовное дело на участкового, которая дала ложные показания в суде, чтобы оправдать коллегу

Она заявила, что не видела, как оперуполномоченный избивал человека
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий

Теперь участковому грозит до трех месяцев ареста

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кушве Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания» против местного участкового. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, женщина заявила в суде, что не видела, как ее бывший коллега избил 27-летнего парня.

- Речь идет о расследовании дела над бывшим полицейским, который напал на машиниста конвейера. В суде она дала заведомо ложные показания, исказив сведения о факте превышения должностных полномочий, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Теперь участковому грозит до трех месяцев ареста.

ЧП