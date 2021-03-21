Все три магазине принадлежат компании из Москвы ООО «Джамилько» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Гринвич» остался без магазинов DKNY, New Balance и Timberland. На днях сразу три торговых точки закрыли свои двери для покупателей. Официальную причину закрытия в торговом центре не называют. Но, предположительно, владелец торговых точек не пришел к соглашению об аренде.

- Магазины закрыты. Но торговый центр «Гринвич» всегда заинтересован в том, чтобы арендаторы вели торговлю. Мы не комментируем отношения с арендаторами, - рассказал «КП»-Екатеринбург представитель торгового центра Илья Клюжин.