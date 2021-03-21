«Уралочка» вышла в финал шести и поборется за медали в Казани

Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Уралочка-НТМК» выиграла вторую игру квалификационного раунда финального этапа Чемпионата России. Подопечные Николая Карполя повторно одолели клуб «Липецк» со счетом 3:2. Благодаря этой победе, «Уралочка» получила путевку в Финал Шести Российской Суперлиги.
- Мы вошли в шестерку сильнейших команд России, это уже достаточно серьезный результат. Но у нас стоит более амбициозная задача: бороться за медали, - рассказал после игры старший тренер «Уралочки» Владимир Вертелко.
Следующий матч, «Уралочка-НТМК» проведет в Казани, где с 29 марта по 3 апреля пройдет сражение за медали Чемпионата.
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