«Уралочка» вышла в финал шести и поборется за медали в Казани

Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

«Уралочка-НТМК» выиграла вторую игру квалификационного раунда финального этапа Чемпионата России. Подопечные Николая Карполя повторно одолели клуб «Липецк» со счетом 3:2. Благодаря этой победе, «Уралочка» получила путевку в Финал Шести Российской Суперлиги.

- Мы вошли в шестерку сильнейших команд России, это уже достаточно серьезный результат. Но у нас стоит более амбициозная задача: бороться за медали, - рассказал после игры старший тренер «Уралочки» Владимир Вертелко.

Следующий матч, «Уралочка-НТМК» проведет в Казани, где с 29 марта по 3 апреля пройдет сражение за медали Чемпионата.

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