На сайте мэрии Екатеринбурга нашли рекламу наркотиков

Статьей 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических, психотропных веществ» за рекламу наркотиков предусмотрена ответственность. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Юрист Ольга Ардушевская обратила внимание на фотографии на сайте мэрии Екатеринбурга. По ее мнению, в разделе об отчетах квартальных есть реклама наркотиков и нецензурная брань.

Это стало следствием того, что квартальные предоставляют в качестве отчета фотографии надписей до и после закрашивания.

Фото: Instagram Ольги Ардушевской

- На официально сайте Екатеринбурга нашла отчеты квартальных о проделанной работе. Здесь они публикуют фото о борьбе с «нарконадписями» и нецензурной бранью на заборах. Только вот на фотографиях «до» эти надписи не закрашивают. Поэтому на официальном сайте Екатеринбурга есть много фотографий с незаконной рекламой наркотиков, — написала Ольга Ардушевская в своем Instagram.

Юрист уже обратилась с заявлением в прокуратуру, подав документ через электронную приемную.