На сайте мэрии Екатеринбурга нашли рекламу наркотиков

Статьей 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических, психотропных веществ» за рекламу наркотиков предусмотрена ответственность.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Юрист Ольга Ардушевская обратила внимание на фотографии на сайте мэрии Екатеринбурга. По ее мнению, в разделе об отчетах квартальных есть реклама наркотиков и нецензурная брань.
Это стало следствием того, что квартальные предоставляют в качестве отчета фотографии надписей до и после закрашивания.
Фото: Instagram Ольги Ардушевской
- На официально сайте Екатеринбурга нашла отчеты квартальных о проделанной работе. Здесь они публикуют фото о борьбе с «нарконадписями» и нецензурной бранью на заборах. Только вот на фотографиях «до» эти надписи не закрашивают. Поэтому на официальном сайте Екатеринбурга есть много фотографий с незаконной рекламой наркотиков, — написала Ольга Ардушевская в своем Instagram.
Юрист уже обратилась с заявлением в прокуратуру, подав документ через электронную приемную.