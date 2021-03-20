«Это не разборки в стиле 90-х»: в Екатеринбурге люди в камуфляже и масках задержали мужчину и женщину

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

Жителей Екатеринбурга всерьез напугали люди в камуфляже и масках, которые днем в субботу задержали женщину и мужчину. Рядом стояла машина с разбитыми окнами. Это случилось в Академическом микрорайоне и задержание попало на видео. Позже кадры попали в интернет.

- По информации нашего читателя, инцидент произошел сегодня днем на улице Вильгельма де Геннина, в районе дома №37, - пишут в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

Однако сотрудники полиции поспешили успокоить очевидцев случившегося.

— Хочу успокоить жителей Екатеринбурга: то, что попало в поле зрения случайных очевидцев, не является чем-то похожим на криминальные разборки в стиле 90-х. в квадрате, о котором идет речь, работали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области, — сказал Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по региону. — В ходе реализации оперативной информации действительно были задержаны два человека, которые могут иметь непосредственное отношение к наркотрафику. Сейчас по месту их жительства проводятся следственные действия, делается осмотр на предмет обнаружения криминальных предметов и веществ.