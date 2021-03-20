Родители Миши Бахтина рассказали о состоянии малыша после самого дорогого в мире укола

Фото: предоставлено Дмитрием Бахтиным

Семимесячному Мише Бахтину с СМА в феврале поставили самый дорогой препарат в мире и вот спустя месяц родители рассказали о состоянии ребенка. Напомним лекарство Zolgensma принимается один раз и должно полностью остановить течение болезни – спинальной мышечной атрофии.

- Мы дома. Пока на улицу не выходим. Каждую неделю сдаём кровь, пристально наблюдаем за Мишиным здоровьем. Активно шевелит руками и поднимает их вверх уже с игрушкой. Обожает воздушные шарики. Очень эмоциональный и улыбчивый. Плачет только, когда соску потерял. Кушаем также через зонд, но пробуем на кончике ложки давать пюре, - рассказывают родители Дмитрий и Яна Бахтины на своей странице в Instagram.

Напомним, Мише Бахтину поставили диагноз СМА в первые месяцы его жизни. Родителям предложили два пути: ставить препарат «Спинразу», который блокирует на время болезнь и который ставиться до конца жизни или сделать укол Zolgensma. Однако последний препарат стоит 2 300 000 долларов. Но Бахтиным удалось собрать такие деньги и перед Новым годом оплатить инъекцию для сына.