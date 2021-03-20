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Общество20 марта 2021 15:40

Екатеринбуржец нарисовал на хоккейном корте милого жирафа

Леонид Валитов часто радует жителей своего микрорайона необычными картинками
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: Instagram

В Екатеринбурге в ЖК "Рассветный" на хоккейном корте появился рисунок. Правда картинку видно только с высоты. На льду, который покрыло снегом, изобразили милого жирафа. Автор работы местный житель Леонид Валитов. С помощью скребка и лопаты он вечерами выскребает на катке огромные картины. Своим творчеством он начал заниматься в 2019 году и с тех пор всю зимы радует соседей.

Новую работу Леонид показал на своей странице в Instagram. Художник отметил, что в этот раз рисунок специально для соседей из дома напротив.

- На этот раз для соседей из зелëного дома, который часто попадал в кадр на заднем плане предыдущих публикаций, а сами соседи довольствовались перевëрнутыми рисунками, - написал Леонид в своем Instagram.

Кстати, Леониду 33 года и он работает массажистом. В прошлом году мы делали материл о необычном художнике из Екатеринбурга.