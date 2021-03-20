Убирать снег с дорог Екатеринбурга вышли 187 машин спецтехники и 300 рабочих

В субботу уральцев предупредили о непогоде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вновь вернулась зима и улицы города замело снегом. Поэтому на дороге уральской столицы вышли сотни машин снегоуборочной техники. За сутки вывезли 9 тонн снега, но работа по уборке не закончилась.

Как сообщает Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга, 20 марта, на уборку улиц выйдут 300 рабочих и 187 единиц техники.

В мэрии также напоминают, что за состояние дворов и очистку их от снега отвечают управляющие компании домов или ТСЖ.

Отметим, МЧС Свердловской области предупредили уральцев о непогоде.

- По данным синоптиков 20 марта местами в Свердловской области ожидаются метели, сильный снег и отложение мокрого снега на проводах, - рассказали в пресс-службе ведомства.