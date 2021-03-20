За сутки в Свердловской области 13 человек скончались от коронавируса

В Свердловской области до сих пор введен марочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние сутки еще 13 человек скончались от Covid-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 20 марта. По данным ведомства, всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2 612 жителей среднего Урала. Кроме того, диагноз подтвердили еще у 161 человека.

- Состояние 272 госпитализированных оценивается как тяжелое, 172 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 826. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Фото: Яндекс

Всего в региона диагноз Covid-19 был подтвержден у 80 961 человека. Победить вирус смогли 74 165 человек, только за последние сутки из больниц выписали 173 пациента.