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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 11:45

За сутки в Свердловской области 13 человек скончались от коронавируса

Число пациентов, которые не справились с вирусом в регионе, достигло 2 612
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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В Свердловской области до сих пор введен марочный режим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние сутки еще 13 человек скончались от Covid-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 20 марта. По данным ведомства, всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2 612 жителей среднего Урала. Кроме того, диагноз подтвердили еще у 161 человека.

- Состояние 272 госпитализированных оценивается как тяжелое, 172 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 826. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Фото: Яндекс

Всего в региона диагноз Covid-19 был подтвержден у 80 961 человека. Победить вирус смогли 74 165 человек, только за последние сутки из больниц выписали 173 пациента.

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