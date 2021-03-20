Губернатор Свердловской области рассказал, могут ли делать ремонт в подъезде во время самоизоляции

Отметим, в регионе действуют ограничительные меры для людей старше 65 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области хоть и снижается число заболевших коронавирусом, но в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Правда эти ограничительные меры распространяются только для людей старше 65 лет и имеющих хронических заболеваний. У губернатора Евгения Куйвашева жители региона спросили в Instagram, имеют ли право во время самоизоляции делать ремонт в подъезде.

- Заморозить мы этот процесс не могли никак, всё-таки речь часто идёт о работоспособности основных инженерных коммуникаций дома. Управляющие компании тоже текущие ремонты проводят, ведь обеспечивать безопасность и комфорт проживания - их обязанность, - сказал он.

Также Евгений Куйвашев отметил, что законом не запрещено делать ремонт, но необходимо соблюдать меры безопасности. Также необходимо помнить о масочном режиме.