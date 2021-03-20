В Екатеринбурге в аварии пострадал 4-летний малыш и пенсионерка

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в аварии с двумя иномарками пострадали два человека. По данным ГИБДД города, травмы получил 4-летний ребенок и 64-летняя пенсионерка. ДТП случилось на улице Академика Бардина напротив дома №31, где столкнулись «Кио Рио» и «Шкода Октавия».

- Водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался по улице Академика Бардина со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Громова, при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Академика Бардина – Громова на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», который двигался в прямом направлении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В результате столкновения малыш попал в больницу с сотрясением мозга, а пенсионерка с переломом фаланги пальца.

Позже водитель «Шкоды» пояснил, что при повороте видел встречный автомобиль, но думал, что успеет завершить маневр.