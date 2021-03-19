Обещал жениться: на Урале будут судить 25-летнего афериста, обманувшего двух девушек

Фото: Валерий ГОРЕЛЫХ

В Свердловской области за мошенничество будут судить 25-летнего афериста, который обманул двух девушек. История началась летом 2019 года, тогда в полицию Красноуфимска обратилась 31-летняя девушка, которая пожаловалась, что ее парень оформил на нее кредитов на 140 тысяч рублей и пропал. Сыщикам она пояснила, что познакомилась с ухажером в социальных сетях. Часть денег ушла на то, чтобы купить ему новый телефон, а также оплатить ремонт машины. Молодой человек обещал, что будет исправно отдавать долги, однако позже исчез и заблокировал все номера.

- Затем он познакомился с 24-летней девушкой из Екатеринбурга. Своей будущей жертве он заявил, что кредит необходим для покупки грузового автомобиля и квартиры в Москве. Для подтверждения серьезности отношений он предложил свою руку и сердце, - говорит руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Девушка передала ему 398 тысяч рублей, после чего он успешно скрылся. Своим жертвам парень представлялся под чужими именами. А нашли его в СИЗО Ростова-на-Дону, куда он попал за аналогичное преступление. Помимо мошенничества, его обвиняют в грабежах и кражах.