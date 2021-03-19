На Урале задержали мужчину, который пьяным пытался отвезти ребенка в детский сад

Фото: Пресс-служба Свердловского ГИБДД

В селе Покровское Свердловской области инспекторы ДПС задержали пьяного отца, который вез своего четырехлетнего ребенка без специального автокресла. Инцидент произошел недалеко от детского сада № 37. Сотрудники ГИБДД остановили мужчину для проверки документов. В салоне его «ГАЗели» находился малыш, которого перевозили с нарушениями техники безопасности.

- При общении с водителем полицейский заметил признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти процедуру освидетельствования. Результат оказался положительным - 0,557 мг/л., - рассказывают в областном ГИБДД.

Автомобиль мужчины отправили на штрафстоянку. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также решается вопрос о постановке родителей на учет.