Свердловская область ожидает крупную партию вакцины от коронавируса в ближайшие дни

На сегодняшний день в регионе работают 141 кабинет, в котором можно поставить прививку от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область готовится принять очередную крупную партию вакцины от коронавируса. Евгений Куйвашев отметил, что в ближайшие дни в больницы поступит 60 тысяч доз «Спутника V». На сегодняшний день в регионе работают 141 кабинет, в котором можно поставить прививку от COVID-19. Также сформировано 30 мобильных групп, которые выезжают в отдаленные территории.

- На Среднем Урале будут использовать все возможности, чтобы людям было как можно проще и удобнее сделать прививку, - отметил губернатор Свердловской области.

Также горожане задаются вопросом, будет ли продолжена вакцинация в торговых центрах. По словам главы региона, сейчас вакцина распределена между больницами и мобильными пунктами неравномерно, однако прививочный процесс продолжается. Опыт работы с ТЦ работает, к тому же на таких точках активно работают волонтеры.