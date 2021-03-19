Метро – это болезнь: екатеринбургский музей подземки готовится к 30-летнему юбилею

Люди, которые когда-то работали в метро, больше не могут перестроиться на другой график Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 апреля 2021 года екатеринбургский метрополитен отметит юбилей: ему исполнится 30 лет. В честь этого события музей, посвященный уральской подземке, провел экскурсию для журналистов. Музей был создан пять лет назад, к предыдущему юбилею.

- Метрополитен – это целая жизнь. Болезнь, если хотите. Люди, которые когда-то работали у нас, больше не могут перестроиться на другой график. Их тянет обратно, - говорит заместитель директора Екатеринбургского метрополитена Виталий Мацнев.

В 1985 году было образовано управление строительства свердловского метро. В его состав вошло два тоннельных отряд, численность каждого составляла порядка тысячи человек. В 1991 году запустили первые три станции. Посмотреть фоторепортаж