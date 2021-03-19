В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 62-летнего мужчину из Душанбе

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 62-летнего Бархунудина Шарипова. Мужчину обнаружили в реанимации одной из городских больниц. Он приехал в столицу Урала из Душанбе. Из аэропорта на такси накануне он доехал до Южного автовокзала, где должен был сесть на автобус. На его поиски прибыл сын из Москвы.

- Шарипов Бархунудин Инвонудинович найден. Сейчас с мужчиной находится сын, - сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв».

Напомним, мужчина исчез 17 марта в Чкаловском районе Екатеринбурга. Примечательно, что пропавший нуждался в медицинской помощи и, скорее всего, у него случился провал в памяти. Его розыском занимались добровольцы из различных отрядов Свердловской области.