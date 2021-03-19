В Екатеринбурге впервые в России покажут известную финскую оперу «Любовь издалека»

Также представления состоятся 20 и 27 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на сцене «Урал Опера Балет» впервые в России пройдет показ финской оперы «Любовь издалека». Ее композитором стала Кайи Саариахо, постановкой занималась режиссер Ярославия Калесидис. Премьера назначена на 19 марта, также билеты на представление можно приобрести на 20 и 27 марта.

- Дирижером оперы выступит Константин Чудовский. Примечательно, что 19 и 20 марта сольные партии исполнят разные артисты. В день премьеры выступят Анна Перхурова, Елена Бирюзова и Алексей Семенищев, а на следующий день на сцену выйдут Ольга Стародубова, Ксения Ковалевская и Максим Шлыков, - рассказывают в пресс-службе «Урал Опера Балет».

«Любовь издалека» Кайи Саариахо была написана в 2000 для Зальцбургского фестиваля. С тех пор она многократно исполнялась во Франции, США, Швейцарии, Великобритании.