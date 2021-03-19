Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение транспорта в переулке Встречном. С 10 апреля по 10 мая 2021 года в районе дома № 8 будут проходить строительные работы сети труб холодного водоснабжения. Ответственным за это станет Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

Также автомобилистам и пешеходам напоминают, что они могут отслеживать карту дорожных перекрытий на информационной карте, которая опубликована на официальном портале Екатеринбурга.