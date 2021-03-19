Портфель привлеченных средств ВТБ в Свердловской области превысил 150 миллиардов рублей

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По итогам 2020 года объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Среднего Урала, увеличился на 31% — до 155,1 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе составил 198,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Свердловской области в 2020 году вырос на 24% и превысил 108,3 млрд рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более 40% портфеля. За год вложения свердловчан в данные инструменты в ВТБ практически удвоились и на 1 января 2021 года составили 43,8 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking. За 2020 год портфель инвестпродуктов по данному направлению вырос на 85% — до 31 млрд рублей. В целом объем средств екатеринбургских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на треть и превысил 48 млрд рублей.

Также в 2020 году в ВТБ активно размещали свободные средства компании Свердловской области. Объем средств юридических лиц на счетах и депозитах ВТБ в регионе за год вырос в 1,5 раза — до 46,8 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 26 млрд рублей (+9%).

Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области на 1 января 2021 года превысил 116,3 млрд рублей (+9% за год). В его структуре на ипотечные займы приходится 65,7 млрд рублей (+13%), на кредиты наличными – 44,4 млрд рублей (+6%), автокредиты – 2,8 млрд рублей.

Главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипотека: порядка 12 тыс. свердловчан оформили в ВТБ жилищные займы на сумму свыше 27 млрд рублей. Это на 24% превышает выдачи 2019 года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. В том числе около 2 тыс. сделок на 5 млрд рублей клиенты провели в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. Кроме того, в 2020 году ВТБ впервые провел в Свердловской области полностью дистанционную ипотечную сделку, а всего за год уральцы оформили в банке в онлайн-формате свыше 65 жилищных кредитов.

Общая сумма заемных средств, выданных ВТБ свердловчанам в 2020 году, насчитывает 48,9 млрд рублей (+8% по сравнению с 2019 годом), в том числе 20 млрд приходится на кредиты наличными, и 1,7 млрд рублей — на автокредиты.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 2020 года составил 82,2 млрд рублей. Банк тесно сотрудничал с компаниями среднего и малого бизнеса – портфель в этом сегменте вырос за год на 14%, до 26,2 млрд рублей. В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сферы торговли, строительного сектора, горнодобывающей промышленности и металлургии.

Также в 2020 году ВТБ вел активную работу по реализации программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса в Свердловской области. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 10,1 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд приходится на программу с Минэкономразвития №1764, 2,7 млрд – с Министерством сельского хозяйства, около 2,1 млрд рублей — на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «События 2020 года подчеркнули, насколько важно быть рядом с клиентами, следовать их потребностям, своевременно предлагать оптимальные решения. Забота, персональный подход и качественный сервис были и остаются стратегическими приоритетами ВТБ. Мы также уделяем особое внимание цифровизации обслуживания: в частности, в минувшем году впервые начали выдавать онлайн-ипотеку, запустили целый ряд digital-сервисов для бизнеса. Наша цель — чтобы жители и компании Свердловской области получали услуги в нужное время и в нужном месте, быстро, комфортно и с минимумом усилий».