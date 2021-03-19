В Нижнем Тагиле рабочего убило током

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 октября в Нижнем Тагиле погиб рабочий Уральского конструкторского бюро вагоностроения. Как рассказал инсайдер «Комсомолки», мужчину ударило током в результате проведения работ.

- Рабочий по фамилии Тягин скончался на месте. Ему был 51 год. Он грубо нарушил технику безопасности и не обесточил щиток, - отмечает собеседник «КП».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев трагедии.

- В экспериментальном цехе ООО "УКБВ" произошел несчастный случай с электомонтером по ремонту и обслуживанию оборудования. На предприятии создана комиссия, проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Семье пострадавшего будет оказана помощь, - сообщили в пресс-службе предприятия.