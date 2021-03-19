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Общество19 марта 2021 14:36

ЕКАД и Челябинский тракт соеденит дорога за 40 мииллионов рублей

Для строительства Южного обхода сейчас ищут подрядчика.
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Строительство должно начаться уже в июне 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом построят новую дорогу, которая соединит ЕКАД и Челябинский тракт. Для строительства Южного обхода сейчас ищут подрядчика. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Из бюджета Свердловской области на новую трассу выделят 39 миллионов 995 тысяч рублей.

Дорога пройдет по территории Екатеринбурга и Сысертского городского округа. Участок длиной 18 километров будет с двумя полосами движения по 3,75 метра шириной. Строительство должно начаться уже в июне 2021 года.