ЕКАД и Челябинский тракт соеденит дорога за 40 мииллионов рублей

Строительство должно начаться уже в июне 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом построят новую дорогу, которая соединит ЕКАД и Челябинский тракт. Для строительства Южного обхода сейчас ищут подрядчика. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Из бюджета Свердловской области на новую трассу выделят 39 миллионов 995 тысяч рублей.

Дорога пройдет по территории Екатеринбурга и Сысертского городского округа. Участок длиной 18 километров будет с двумя полосами движения по 3,75 метра шириной. Строительство должно начаться уже в июне 2021 года.