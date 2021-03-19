УБРиР отпраздновал Масленицу с подопечными из социально-реабилитационных центров

Завершилось мероприятие чаепитием с блинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» отпраздновал Масленицу с ребятами из двух социально-реабилитационных центров Екатеринбурга.

Мероприятие состоялось на территории социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга (Малый Исток). В праздновании Масленицы приняли участие, как воспитанники учреждения, так и прибывшие на праздник ребята из Центра социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района Екатеринбурга. Всего на празднике было свыше 40 человек, из них - 25 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Программа Масленицы была насыщенной и яркой: скоморохи провели для детей веселые игры с конкурсами, а потом все отправились веселиться и кататься в санках с собачьей упряжкой и играть с дружелюбными четвероногими друзьями. Кульминацией праздника стало сжигание чучела, символизирующего зиму и стужу, вокруг которого состоялся хоровод с песнями-закличками весны. Завершилось мероприятие чаепитием с блинами.

- Мы сотрудничаем с благотворительной программой УБРиР с 2019 года и всегда с удовольствием принимаем участие в мероприятиях, организуемых для нашего учреждения, - комментирует директор ГКУ «СРЦН Октябрьского района города Екатеринбурга» Наталья Щербакова. - В этот раз наши воспитанники побывали на Масленице, которую организаторы и волонтёры провели прямо на территории нашего заведения. Атмосфера мероприятия и сама программа были замечательными, нашим ребятам все понравилось.