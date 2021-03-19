В Нижнем Тагиле приставы арестовали Range Rover за долг компании в пять миллионов

Приставы арестовали автомобиль за долги компании Фото: Алексей ФОКИН

В Нижнем Тагиле организация накопила долги на 5 634 500 рублей. Когда дело дошло до суда, приставы потребовали компанию оплатить долг, но те не торопились отдавать деньги. Тогда представители ФССП выяснили, что на организацию зарегистрировано несколько транспортных средств.

- Поскольку директор организации-должника уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал транспортные средства, судебным приставом - исполнителем вынесено постановление о розыске имущества должника - организации, в том числе автомобиль Range Rover , - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

В итоге приставы вместе с сотрудниками ГИБДД нашли Range Rover, принадлежащий компании и арестовали. За рулем внедорожника ездил директор организации, накопившей долги. С машиной ему придется расстаться навсегда - Range Rover продадут, чтобы расплатиться с долгами компании.