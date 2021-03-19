Психологи массово пошли в уральские школы

Психологи стали устраиваться в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году количество штатных психологов в образовательных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области выросло на 51,3%. Эту цифру привел министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Также для обеспечения непрерывного образовательного процесса в период дистанта для уральских школьников закупили 12 тысяч планшетов, которые передали семьям, не имеющим достаточных средств для закупки гаджетов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».