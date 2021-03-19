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Общество19 марта 2021 13:36

Психологи массово пошли в уральские школы

Это произошло в период пандемии коронавируса
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Психологи стали устраиваться в школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году количество штатных психологов в образовательных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области выросло на 51,3%. Эту цифру привел министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Также для обеспечения непрерывного образовательного процесса в период дистанта для уральских школьников закупили 12 тысяч планшетов, которые передали семьям, не имеющим достаточных средств для закупки гаджетов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Образование