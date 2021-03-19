Екатеринбуржцев предупредили о закрытии парковки на Площади 1905 года до вечера воскресенья

Парковку закроют из-за ярмарки выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковку на Площади 1905 года в Екатеринбурге закроют для автомобилистов с 23:00 пятницы, 19 марта, до 19:00 воскресенья, 21 марта. Все дело в том, что в выходные здесь пройдет ярмарка выходного дня. Горожанам предложат купить товары уральских производителей. Организаторы обещают, что будут очень тщательно следить за соблюдением коронавирусных мер.

- Традиционно будет организовано три контрольно-пропускных пункта. Мы будем предоставлять маски бесплатно тем, кто их забыл. Организуем места, где можно обработать руки. Продавцы также будут соблюдать необходимые профилактические меры, - рассказал директор МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» Максим Рахманов.

Также организаторы обещают, что для покупателей специально будет организована парковка на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского. Ярмарка выходного дня будет открыта для посещения с 9:00 до 17:00 20 и 21 марта 2021 года на Площади 1905 года.