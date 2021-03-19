Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле неизвестные «заминировали» колледж имени Демидова. Взрослых и детей, находящихся в здании, эвакуировали. Сообщение о бомбе в здании на улице Карла Маркса, 2 поступило сегодня утром.

- Мы выезжали на место предполагаемого минирования, но там не подтвердилось наличие бомбы, - рассказал изданию TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

По данным директора колледжа Светланы Морозовой, операция по поиску бомбы шла примерно два часа.