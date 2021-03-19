Боец Петр Ян назвал своего соперника Алджамейна Стерлинга мартышкой

Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боец Петр Ян, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», назвал своего бывшего соперника, афро-американца Алджамейна Стерлинга мартышкой.

- Сейчас, конечно, фокус на этой мартышке, - заявил Ян, отвечая на вопрос о своих возможных соперниках.

Также боец назвал бывшего оппонента «полудурком».

Ян заявил, что ждет реванша с американцем. По его словам, он возможен через два-три месяца.

Стоит отметить, что между соперниками еще до боя начался активный трэш-ток в соцсетях. Алджемейн не скупился на нелицеприятные высказывания в адрес Яна. Российский спортсмен отвечал тем же.

Петр Ян отметил, что его бывший оппонент в последнее время вновь активизировал свои нападки.

- Сейчас он пытается быть на слуху, доказать, что достоин. Пару дней назад он плакал, а сейчас начал…

Напомним, Петр Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе после поражения от Алджамейна Стерлинга. Бой проходил 7 мая в США. Поражение случилось из-за того, что Петр Ян нанес оппоненту запрещенный удар коленом в голову. В итоге Ян, который лидировал на протяжении всего боя, лишился чемпионского пояса в самом престижном промоушене.