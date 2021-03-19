Собственники накопили серьезные долги за вывоз мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть «резиновых» домов нашли благодаря накопившимся долгам за вывоз мусора. Выяснилось, что «жильцами» шести частных домов числятся 532 человека. Об этом рассказал региональный оператор по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза». Жильцы не оплачивали квитанции, не задумываясь, что из-за этого станет известно о количестве прописанных в доме человек.

- Плата за обращение с ТКО начисляется исходя из количества проживающих. В «резиновых» домах и квартирах собственники делают фиктивную регистрацию за деньги и не задумываются о том, как это будет отражено в квитанциях, - рассказал коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

Самый крупный долг накопили в частном доме по улице Танкистов - 333 тысячи рублей. По документам здесь проживает 187 человек. Еще в одном доме по улице Торфорезов «живут» 144 человека. Его владелец задолжал за вывоз мусора 325 тысяч рублей.

Сейчас «резиновыми» домами должны заняться судебные приставы и сотрудники полиции. За фиктивную регистрацию собственникам может грозить уголовная ответственность.

В ЕМУП «Спецавтобаза» напомнили, что собственники обязаны самостоятельно в течение пяти дней сообщать регоператору сведения об изменениях по своему лицевому счету. Сделать это можно в офисе или удаленно по электронной почте sab@sab-ekb.ru.