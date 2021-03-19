Уктус стал самым популярным горнолыжным курортом у свердловских абонентов Tele2 в 2020 году

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году у клиентов Tele2 в Свердловской области самым популярным горнолыжным комплексом традиционно стал Уктус. Там было зафиксировано наибольшее количество абонентов оператора. Помимо жителей Екатеринбурга, сюда часто ездили абоненты из Челябинска, Перми, ХМАО и Москвы. За 2020 год гости Уктуса из этих регионов в целом потратили на горе более 51 Тб интернета и более 2 млн минут на разговоры по телефону. Свердловчане на Уктусе за этот же период проговорили более 24 млн минут и скачали более 668 Тб трафика.

На втором месте по популярности у свердловчан – гора Волчиха, там абоненты из Екатеринбурга скачали 196 Тб интернета и проговорили более 6 млн минут. В топ-3 популярных горнолыжных курортов у жителей Свердловской области вошла гора Пильная, на ней клиенты Tele2 были более активны в сети и скачали 206 Тб, а проговорили 6 млн минут. Волчиха и Пильная также были популярны у абонентов Tele2 из Перми, Челябинска, Москвы и Нижнего Новгорода.

За сезон 2020-2021 на Уктусе и Пильной 530 тысяч человек отдохнули в лаундж-зонах Tele2, расположенных на территории ГЛК, и подзарядили свои смартфоны, 1500 раз отдыхающие подключились к бесплатному 4G Wi-Fi.

В целом в 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов Tele2 на Урале, выезжающих на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. В 2020 году люди проводили на отдыхе на один день меньше и в среднем находились в горах 9 дней. При этом увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи в Свердловской области тратили по 6 Гб на человека, что на 22% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году – более 4 часов на одного абонента.