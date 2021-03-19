В Свердловской области сформирован штаб по реновации

Что снесут в Екатеринбурге в первую очередь - станет известно в апреле 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области сформирован региональный штаб по реновации. Об этом сообщил областной заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков.

Не буду сильно распространяться, что именно планируется в Екатеринбурге. Все на этапе становления. Создан при правительстве области штаб, который этим занимается, - заявил зам министра, отвечая на вопрос по реновации.

По мнению Пучкова, архитектурный облик Екатеринбурга уже сложился, поэтому сейчас нужно, прежде всего, разработать требования к городской среде. Например, ряд требований к пространственным характеристикам объектов.