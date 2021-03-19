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Недвижимость19 марта 2021 10:01

В Свердловской области сформирован штаб по реновации

Какие дома снесут в Екатеринбурге во время реновации – зам министра строительства пока не сказал
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Что снесут в Екатеринбурге в первую очередь - станет известно в апреле 2021 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области сформирован региональный штаб по реновации. Об этом сообщил областной заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков.

Не буду сильно распространяться, что именно планируется в Екатеринбурге. Все на этапе становления. Создан при правительстве области штаб, который этим занимается, - заявил зам министра, отвечая на вопрос по реновации.

По мнению Пучкова, архитектурный облик Екатеринбурга уже сложился, поэтому сейчас нужно, прежде всего, разработать требования к городской среде. Например, ряд требований к пространственным характеристикам объектов.

Строительство и ремонт