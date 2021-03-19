Двух уральцев отправили в тюрьму после попытки украсть машину у сотрудницы управления образования

Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух уральцев отправили в тюрьму после попытки украть машину у сотрудницы управления образования. Максима Васютина и Алексея Косякова признали виновными в покущении на кражу.

- Летом 2019 года Васютин предложил совершить Косякову хищение автомобиля и реализовать его. В целях совершения преступления Васютин подготовил электронные устройства для взлома системы сигнализации автомобилей («код-граббер»), универсальный ключ для запуска двигателя, а также две рации, - рассказали в прокуратуре.

В назначенное время товарищи приехали к зданию управления образования Березовского. Максим Васютин подошел к приглянувшейся иномарке, отключил сигнализацию и завел двигатель. За руль сесть он предложил другу, а сам уехал. Алексей должен был перегнать машину в Екатеринбург, но не успел. К машине выбежала хозяйка - в момент отключения сигнализации у сотрудницы управления образования сработал брелок.

- Выбежав из здания, потерпевшая на попутных автомобилях проехала в направлении к выезду из Березовского, где ей удалось догнать Косякова, после чего Косяков был задержан сотрудниками полиции. По требованию сотрудников полиции Косяков по рации вызвал Васютина, который, не подозревая о разоблачении, вскоре приехал к месту встречи, где и состоялась его поимка, - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что товарищи уже были судимы. Более того, дружба 40-летнего предпринимателя из Екатеринбурга Максима Васютина и 35-летнего слесаря из Полевского Алексея Косякова завязалась, когда они совместно отбывали наказание в местах лишения свободы.

Березовский городской суд назначил Максиму Васютину наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы, Алексею Косякову – в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.